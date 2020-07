RS tem madrugada com temperaturas negativas; Porto Alegre registra 3ºC de mínima

O amanhecer desta quarta-feira (15) foi, no mínimo, congelante, no Rio Grande do Sul. Cidades como Bom Jesus (-3,1ºC), Canela (-3,6ºC), Farroupilha (-4,6ºC), Livramento (-3,5ºC), Santa Rosa (-2,6ºC), São Gabriel (-0,8ºC), São Francisco de Paula (-4,3ºC) Soledade (-5,1°C) e Vacaria (-4,8°C) registraram temperaturas negativas às 6h da manhã, de acordo com a MetSul Meteorologia. Alguns municípios, como São José dos Ausentes (foto), que registrou -5,3ºC observaram a formação de geada no solo.

Em Porto Alegre no Jardim Botânico, onde fica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura era de 3°C às 6h. Contudo, alguns pontos das zonas Sul, Leste e Norte chegaram a marcar 1ºC ou 2ºC a menos do que na sede do Inmet.

A quinta-feira (16) será de chuva de intensidade moderada a forte em boa parte do Estado. O mau tempo predomina, e há chances da precipitações aparecer acompanhada de trovoadas e rajadas de vento de até 70 km/h em áreas isoladas do Noroeste, Centro, Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul. Na Capital, estão previstos 15mm, segundo a Climatempo.

A partir de domingo, as temperaturas passam a subir. Na metade Sul, áreas da Campanha e da Fronteira Oeste devem mostrar a maior elevação das temperaturas, com mínimas variando entre 15ºC e 18ºC e máximas entre 27ºC e 30º. No mesmo dia, após uma semana de muito frio, Porto Alegre deve ter mínima de 17ºC e máxima de 27ºC.