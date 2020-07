Nível dos rios se mantém estável, mas ainda elevado

Com os principais níveis dos rios estáveis nesta manhã, mais ainda elevados em muitos pontos, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o monitoramento segue de olho em bacias como do Caí, Sinos, Gravataí e Delta do Jacuí/Lago Guaíba, que seguem acima dos leitos de inundação em alguns pontos, principalmente nas áreas mais baixas de suas respectivas bacias. Também a bacia do Caí, assim como do Taquari, formado pelo os rios Taquari e Das Antas, exigem cuidado.

Na fronteira oeste do estado, o rio Uruguai segue em declínio em São Borja e em Uruguaiana. De um modo geral, apesar de alguns rios terem apresentado declínio, diz a Sema, ainda seguem acima da normalidade e há previsão do retorno da chuva ao estado entre quinta-feira (16) e sexta-feira (17). Os maiores acumulados são esperados novamente nas bacias da metade norte do Estado, sobretudo em bacias onde o solo encontra-se saturado e os rios acima da normalidade, sendo estas condições favoráveis a ocorrência de novos eventos de cheias com grandes possibilidades de inundações.

desabrigados e desalojados Desde a semana passada cidades em diferentes regiões foram inundadas, deixando milhares deno Estado. Ontem, sete cidades já estavam em situação de emergência, de acordo com a Defesa Civil.

Informações por locais:

Rio Uruguai na estação Passo São Borja: 7,08m (normal: ~2,5m; Cota de Alerta da CPRM: 8m): nesta estação o rio Uruguai segue em declínio.

Rio Uruguai na estação Uruguaiana: 7,67m estável (Normal: ~3m; Cota de Alerta da CPRM 7,5). Encontra-se em lento declínio.

Rio das Antas na estação Linha José Júlio: 6,83m (Normal: ~2m) – Segue em declínio.

Rio Taquari na estação Muçum: 5,49m (Normal: ~2m) – Segue em declínio.

Rio Taquari na estação Estrela: 13,58m (Normal: ~12,5m) – Segue em rápido declínio.

Rio Cai na estação Barca do Cai: 7,47m (Normal ~2,0m) – Segue em declínio e já abaixo da cota de inundação de 10m estabelecida pela CPRM.

Rio Cai na estação Montenegro: 5,57 m (Normal ~1,5m) – Em lento declínio e já abaixo da cota de inundação de 6m estabelecida pela CPRM.

Rio dos Sinos na estação Campo Bom: 6,64m (Normal ~2m) – Segue em declínio

Rio dos Sinos em São Leopoldo: 4,71m (Normal ~2m) – Segue em lento declínio.

Rio Gravataí na estação Passo das Canoas: 4,81m (Normal ~2m) – Encontra-se em lento declínio.

Rio Ijuí estação UHE São José Montante: 4,61m (Normal: ~ 2m). Segue em declínio.

Guaíba na estação Caís Mauá: 2,39m (Normal: 1,2m) – últimas medições estáveis, mas ainda se recomenda monitoramento constante em função da contribuição da região dos vales. Entre quinta e sábado há previsão de vento nordeste, o que deve ajudar no escoamento em direção a Lagoa dos Patos.

Rio Jacuí na estação UHE Dona Francisca Jusante: 3,92m (Normal: 3m). Neste ponto o Jacuí está praticamente estável. Em demais pontos a jusante, como em Cachoeira do Sul, Eldorado do Sul e Triunfo o Rio Jacuí já apresenta um lento declínio.

Rio Jacuí na estação Passo São Lourenço: 3,38m (normal: ~3m). Nesta estação localizada nas proximidades de Cachoeira do Sul, o Jacuí está estável.

Fonte: Sema