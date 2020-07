Mais de 3,8 mil gaúchos seguem fora de casa devido às cheias

Os alagamentos e inundações causados pela forte chuva que atingiu Rio Grande do Sul na semana passada forçaram milhares gaúchos a deixarem seus lares. Até as 17h desta terça-feira (14), conforme relatório divulgado pela Defesa Civil, ao menos 3.884 pessoas permaneciam fora de suas residências, sendo 1.262 desabrigadas e 2.620 desalojadas.

sete municípios decretaram situação de emergência Em virtude dos estragos causados,- Roca Sales, Arroio do Meio, São Jerônimo, Montenegro, Eldorado do Sul, São Sebastião do Caí e Bom Retiro do Sul. O número de cidades, segundo a Defesa Civil, deve aumentar nos próximos dias, já que outros pedidos, como os de Muçum e Espumoso, seguem em análise.

Apesar de a chuva ter dado uma trégua, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) não descarta o alerta para os rios Caí, Sinos, Gravataí e Delta do Jacuí/lago Guaíba, que seguem acima dos leitos de inundação em alguns pontos, principalmente nas áreas mais baixas de suas respectivas bacias. A pasta orienta, por meio do boletim hidrológico, atenção também para o rio Taquari, que está acima da cota de inundação em Estrela, mas em declínio rápido em outras localidades, podendo retornar ao leito ainda nas próximas horas. Na fronteira oeste do Estado, o rio Uruguai segue em declínio em São Borja e praticamente estável em Uruguaiana.

Em Porto Alegre, o lago Guaíba, na altura da estação do Cais Mauá, media na manhã de ontem 2,39m, praticamente o dobro do normal (1,2m). O pico ocorreu com 2,6m na manhã de sábado, e ficou em declínio até atingir 2,2m na manhã de segunda-feira, porém, à tarde, entrou em elevação novamente, seguindo praticamente estável na cota de 2,39m.