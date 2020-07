Rio Grande do Sul tem sete cidades em situação de emergência

Com o ingresso, nesta terça-feira (14), de mais duas cidades em situação de emergência confirmada pela Defesa Civil, o Rio Grande Sul soma sete municípios com essa classificação. Além das cinco já confirmadas até ontem (Roca Sales, Arroio do Meio, São Jerônimo, Montenegro e Eldorado do Sul), hoje também foi incluído no rol São Sebastião do Caí e Bom Retiro do Sul.

A relação ainda deve subir nos próximos dias, já que segue em análise os pedidos de Muçum e Espumoso. O número de desabrigados e desalojados teve apenas um pequeno recuo, de 3.899 pessoas afetadas para 3.867 entre segunda e terça-feira. O município de Lajeado, no Vale do Taquari, segue com o maior número de desalojados (que precisaram migrar para residência e amigos e parentes, 416) e de desabrigados (que precisaram ir para abrigos públicos, 304).