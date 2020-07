BRF investe R$ 100 mil em pesquisas e projetos do Tecnovates sobre à Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari (Tecnovates), da Univates, anunciou nesta terça-feira (14) que receberá um investimento de R$ 100 mil da empresa BRF. O valor será utilizado para o desenvolvimento de estudos e projetos relacionados à Covid-19 e à saúde pública.

A parceria, segundo o comunicado da Univates, busca promover o avanço dos protocolos de tratamento e de diagnóstico, além do desenvolvimento de medicamentos para o tratamento de infectados pelo novo coronavírus. O investimento é distribuído entre startups da Incubadora Tecnológica (Inovates) e projetos de pesquisa vinculados ao Tecnovates e à universidade.

A iniciativa da BRF contempla os principais centros e fundos de pesquisa nacionais e regionais. Além do Tecnovates, outras 40 organizações recebem investimento, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, e o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP). No total, a BRF distribuiu R$ 3,5 milhões.