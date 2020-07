Líderes da Serra querem mudanças no formato do distanciamento controlado

o formato atual do sistema de distanciamento controlado Lideranças empresariais e políticas, como prefeitos e deputados estaduais, da Região da Serra levarão ao governador do Estado uma proposta que alteraadotado para a prevenção e o combate à propagação do coronavírus. Reunidas na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, decidiram propor que cada município tenha mais flexibilidade para determinar alguns pontos do sistema de distanciamento controlado.

manutenção da região na bandeira vermelha Após o anúncio, na segunda (13), de, o Sindilojas Caxias alertou que comércio poderá funcionar com 25% do quadro, mas com atendimento apenas por meio de vendas eletrônicas, drive thru, take away e tele-entrega. Esta condição foi acatada pelo governador a partir de reivindicação feita por entidades do comércio e da municipalidade. “Essa possibilidade atenua, mas não resolve os prejuízos do comércio, que se acumulam diariamente. Mas vamos cumprir a ordem do Estado. Esperamos que o comércio eletrônico dê fôlego para a sobrevivência do setor nesse período”, argumenta a presidente Idalice Manchini. Ela demonstrou preocupação com os surtos que estão ocorrendo na cidade em diversas atividades econômicas e pontua a necessidade de observar os protocolos de saúde para evitar agravamento da situação.

O prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, manifestou contrariedade à posição do Estado, mas garantiu cumprimento da determinação. "Vamos abastecer o governo com informações e precisamos que a comunidade nos ajude a segurar este contágio. Até quinta-feira vamos atrás de algum dispositivo para reverter esse quadro. Vamos nos adequar esta semana, inclusive com a flexibilização de alguns setores do comércio, não essencial, para trabalhar com pegue-leve e drive thru", confirmou.