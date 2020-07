Situação do rios ainda requer atenção no Rio Grande do Sul

Depois de uma semana marcada por vento forte e chuva ocasionados pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul, os gaúchos continuam sentindo os reflexos do evento. Isso porque, mesmo após uma semana, o nível dos rios continua elevado, e alguns municípios seguem registrando cheias e alagamentos.

rios Taquari e Caí seguiam medindo cotas acima do nível de normalidade De acordo com a sala de monitoramento hidrológico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), até as 18h desta segunda-feira (13), os. No Rio das Antas, em Muçum, por exemplo, a estação registrava declínio, mas ainda assim seguia em situação de alerta. No Taquari, entre Encantado e Estrela, o rio, mesmo que em situação de inundação, já começava a apresentar declínio.

O rio Caí continua registrando cheia. No entanto, conforme a prefeitura de São Sebastião do Caí, o nível de água parou de subir às 6h desta segunda-feira, quando atingiu 11,24 metros. Depois, por volta das 9h30min, registrou um pequeno movimento de baixa, passando para 11,10 metros.

No Rio dos Sinos não é diferente: houve leve declínio, ainda que acima dos leitos de inundação. O nível no Delta do Jacuí também apresentou pequena retração. Na bacia do Ijuí, a situação é de estabilização e declínio. O rio Uruguai também segue baixando em São Borja, porém ainda está em elevação em Uruguaiana.

Outros pontos do Rio Grande do Sul ainda requerem atenção, principalmente os referentes às bacias do Ijuí, Pardo, Taquari-Antas, Baixo Jacuí, Guaíba e rio Uruguai.

Em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira, o lago Guaíba estava com 2,22 metros, porém, por volta das 13h, subiu para 2,26 metros no Cais Mauá, devido ao vento Sul e ao começo da chegada da vazão de chuva do final de semana, segundo a MetSul Meteorologia. Em comunicado oficial, a empresa fez um alerta sobre o quadro de cheia do Guaíba. "Haverá vento Sul, com efeito de represamento, com o ingresso de uma massa de ar polar, mas não se espera vento intenso e represamento acentuado. O evento de chuva do final de semana trará nova cheia do Taquari, cujas águas acabam no Guaíba, e isso deverá manter o nível alto".

A cheia do Guaíba provocou alagamentos na região das Ilhas em Porto Alegre. "O nível da água subiu muito rápido, mas de sábado (11) para domingo (12) baixou bastante. Na minha casa entrou muita água, mas também já escoou, o que nos dá esperança agora", reforçou Itamar Silva, morador da Ilha dos Marinheiros.

Segundo ele, alguns vizinhos precisaram sair de casa em virtude da enchente que começou ainda na sexta-feira (10). "A água subiu muito rápido, causando estragos e deixando muitas pessoas em perigo. Com a água baixando, a expectativa é de que logo todos possam retornar".

Com o nível do Guaíba acima do normal, a prefeitura montou, na sexta-feira, um abrigo emergencial na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha dos Marinheiros, para abrigar as famílias que tiveram suas casas tomadas pela água. Apesar da disponibilização do local, moradores resistiram em deixar seus lares por medo de serem saqueados. "Vários precisaram sair, mas outros, mesmo ilhados, preferiram continuar por medo de serem roubados. A gente já não tem muito, então temos que cuidar do nossos bens", afirmou Silva.

alerta de inundação na região do Arquipélago até quarta-feira (15) A Defesa Civil da Capital, com base no monitoramento hidrológico da Sema, prorrogou o. O motivo, segundo a pasta, é que os principais rios das bacias da metade Norte do Rio Grande do Sul encontram-se em declínio.

"A Defesa Civil e a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), composta por órgãos municipais e instituições parceiras (Corpo de Bombeiros Militar e CEEE), deverão dar continuidade às providências previstas no Plano de Contingência de Enchentes, priorizando a integridade física das pessoas", ressaltou a pasta.

De acordo com boletim de monitoramento da Defesa Civil estadual, divulgado às 17h desta segunda-feira, ao menos 1.286 pessoas seguiam desabrigadas e 2.611 desalojadas no Rio Grande do Sul.

Chuva dá trégua e frio se intensifica em todo o território gaúcho

Na quarta-feira, Rio Grande do Sul pode registrar marcas de até -4ºC

MARCELO G. RIBEIRO/JC