Lajeado e região voltam a enfrentar a alta do Rio Taquari

Atualizada 12h05min

do Estado m outros municípios da região e Uma nova enxurrada, fruto da água que desceu das cabeceiras do Rio Taquari, voltou a causar medo e transtornos na cidade de Lajeado e eque ainda lutam contra a maior cheia do rio em mais de 60 anos. No balanço estadual divulgado nesta manhã pela Defesa Civil, porém, o número de desalojados ao menos teve queda significativa, passando de 5.086 pessoas, ontem, para 2.998, hoje, o que significa que muitas famílias puderam voltar para suas casas. O número de desabrigados (ou seja, que tiveram as casas mais danificadas e não podem retornar) segue estável, afetando 1.362 pessoas.

Na manhã desta segunda-feira (13), de acordo com Heitor Hoppe, coordenador da Defesa Civil na cidade, o Taquari ultrapassou os 20 metros - sete acima do nível normal, e ainda poderia avançar mais alguns centímetros. A cidade deve decretar em breve situação de emergência, antecipa Hoppe.

“Não havia uma projeção que apontasse um desastre desse nível. Cada enchente tem uma característica diferente. Neste ano, foi tudo muito rápido. Não tivemos perdas de vidas, mas muita gente perdeu a casa e tudo o que tinha dentro”, lamenta Hoppe.

O coordenador da Defesa Civil da cidade aponta que esta foi a maior cheia em 64 anos, e diz que sem ferramentas com mais tecnologia de previsão meteorológica não é possível atuar com antecipação. Hoppe assegura, porém, que a Defesa Civil tenta, dentro do possível e em momento de normalidade, programar diversas ações preventivas, mas neste caso pegou a todos de surpresa.

“Depois do ciclone e da chuvarada dos últimos dias, ninguém mais conseguiu prever ou projetar nada. O rio começou a subir muito e em pouco espaço de tempo, e foi arrasando tudo”, descreve Hoppe.

O único alento, diz, é que a cidade rapidamente se mobilizou e desde quinta-feira (9) chegam a ser formar filas para doar alimentos, roupas, produtos de higiene e colchões às famílias afetadas.

O drama das águas voltou a ameaçar a cidade no final de semana. No domingo, a prefeitura já registrava a nova enchente do Rio Taquari e mais famílias precisaram sair de suas casas. Às 21 horas, o nível do Rio Taquari já apontava 19,97 metros, o que representa 6,97 metros acima do seu nível normal, que é de 13 metros. Das 104 famílias que totalizam 320 pessoas que foram abrigadas no Parque do Imigrante em função da cheia de quarta (8) e quinta-feira, seis haviam deixado o Parque do Imigrante, porém as remoções precisaram novamente.

Hoppe estima que além das famílias abrigadas no Parque do Imigrante, outras 300 ficaram desalojadas, somando, de acordo com a prefeitura, 400 famílias com residências invadidas pelas águas. Ele faz uma estimativa que a cheia atingiu, de alguma forma, 40 mil pessoas em Lajeado - seja pelas casas invadidas pelas águas, pelos danos no local de trabalho, vias que eram utilizadas para os trajetos cotidianos, problemas no fornecimento de energia, entre outros transtornos, como no sistema público de transportes, que teve os itinerários alterados em função do alagamento de diversas vias

Nível dos rios mantém cenário de alerta em grande parte do RS

Estragos causados pela cheia do Taquari afeta diferentes cidades às margens do rio

Defesa Civil de Lajeado/Divulgação/JC