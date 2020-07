Clima frio e seco se instala no Rio Grande do Sul

A perspectiva dos próximos dias é diferente do que tem sido visto no Estado, A semana será de frio, com chuva na quinta-feira (16) e temperaturas mais altas no final de semana no Rio Grande do Sul. Essas foram as informações trazidas pela Somar Meteorologia nesta segunda-feira (13).com índices pluviométricos acima da média histórica para julho.

Até quinta, a Somar prevê uma onda de frio, com temperaturas despencando e formação de geadas entre terça (14) e quarta-feira (15), nas regiões da Fronteira Oeste, Campanha, Central, Planície Costeira Interna, Planície Costeira Externa e Zona Sul. Na Campanha e Zona Sul do Estado, a chuva que cairá será bem fraca e somente no final de semana, ao passo que na Fronteira Oeste e Central, áreas de instabilidade fazem ela aparecer já na quinta.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima prevista até sexta (17) varia entre 3ºC e 6ºC, enquanto a máxima gira entre 18ºC e 21ºC. No sábado, as temperaturas passam a subir na Capital, e o final de semana será quente, com mínimas variando entre 12ºC e 15ºC e máximas entre 24ºC e 27ºC. O ápice do calor será no domingo (19), com o termômetro marcando 27ºC de máxima.

A explicação para o tempo seco e frio, segundo a Somar, é uma massa de ar polar que não consegue se deslocar muito e logo é empurrada para o oceano.