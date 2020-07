Nível dos rios ainda exige atenção nas próximas horas

O monitoramento hidrológico realizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) sobre o nível dos rios nas últimas 24 horas indica que os maiores volumes ocorreram na metade norte do Estado, com distribuição irregular, sobretudo nas bacias do Ijuí (10 a 40mm), Alto Jacuí (10 a 40mm), Taquari-Antas (10 a 120mm), Caí (10 a 40mm), Sinos (20 a 50mm) e Gravataí (15 e 60mm).

condição de alerta segue indicada para as bacias dos rios Ijuí, Pardo, Taquari-Antas, Caí, Sinos, Gravataí, Baixo Jacuí, Lago Guaíba e para o rio Uruguai, sobretudo no médio e baixo Uruguai. Nos Rio das Antas e no Rio Taquari o monitoramento indica elevação significativa na estação Muçum e deve seguir subindo nas próximas horas. Os dois rios apresentaram inundações nas últimas horas em diferentes trechos, de acordo com a Sema.

O rio Caí também apresentou mudanças em São Sebastião do Caí e nas proximidades de Caxias do Sul. Em Caxias do Sul o rio Cai já está em declínio, porém em São Sebastião do Cai demais pontos segue em elevação e deve apresentar inundações nas próximas horas.

Os níveis no Delta do Jacuí e do Lago Guaíba apresentaram um breve declínio nas últimas horas e a tendência é de permanecer em declínio. Porém, alerta a secretaria, a situação ainda requer cautela em função das altas vazões recebidas ao longo de sua área de contribuição, a qual recebe as águas do Jacuí, Taquari, Pardo, Caí, Sinos e Gravataí – todos com vazões bem acima da normalidade em função das cheias.

A bacia do Ijuí recebeu os maiores volumes nas últimas 24 horas e os principais rios nesta bacia seguem em elevação em praticamente todas as estações monitoradas. O rio Uruguai já segue com declínio em São Borja, porém ainda em elevação em Uruguaiana e Itaqui.

Informações detalhadas por locais:

Rio Uruguai na estação Passo São Borja: 9,02m (normal: ~2,5m; Cota de Alerta da CPRM: 8m): neste ponto e demais estações a montante já encontra-se em declínio.

Rio Uruguai na estação Uruguaiana: 7,67m em elevação (Normal: ~3m; Cota de Alerta da CPRM 7,5). Também deve seguir em elevação em função da onda de cheia vinda de São Borja

Rio das Antas na estação Linha José Júlio: 15,29m (Normal: ~2m) – Em elevação novamente em função das chuvas ocorridas nas últimas horas

Rio Taquari na estação Muçum: 14,54m (Normal: ~2m) – Em elevação

Rio Taquari na estação Estrela: 18,72m (Normal: ~12,5m) – Estável, porém deve entrar em elevação novamente em função das chuvas ocorridas nas últimas horas.

Rio Caí na estação Barca do Cai: 9,85m (Normal ~2,0m) – Em elevação novamente em função das chuvas ocorridas nas últimas horas.

Rio Caí na estação Montenegro: 5,86 m (Normal ~1,5m) – Em elevação novamente.

Rio dos Sinos na estação Campo Bom: 7,02m (Normal ~2m) – Apensar das chuvas, segue em declínio neste ponto.

Rio dos Sinos em São Leopoldo: 5,12m (Normal ~2m) – Estável nas últimas medições.

Rio Gravataí na estação Passo das Canoas: 4,94m (Normal ~2m) – Praticamente estável nesta estação.

Rio Ijuí na estação PCH RS-155 Jusante: 5,84 m (Normal: ~1,5m) – Em elevação em função das chuvas.

Rio Ijuí estação UHE São José Montante: 6,72m (Normal: ~ 2m). No momento praticamente estável nesta estação.

Guaíba na estação Caís Mauá: 2,29m (Normal: 1,2m) – Segue em declínio. Porém em função das altas vazões vindas do Região Hidrográfica do Guaíba o prognóstico do Guaíba requer muita cautela.

Rio Jacuí na estação UHE Dona Francisca Jusante: 3,92m (Normal: 3m). Neste ponto o Jacuí está praticamente estável. Em demais pontos a jusante, como em Cachoeira do Sul, Eldorado do Sul e

Triunfo o Rio Jacuí já apresenta um lento declínio.

Rio Jacuí na estação Passo São Lourenço: 5,35m (norma: ~3,5m). Nesta estação localizada nas proximidades de Cachoeira do Sul, o Jacuí já se encontra em declínio.

Fone: governo do Estado/Sema