Nível do Rio dos Sinos em São Leopoldo chega a 5 m, a maior marca do ano

O nível do Rio dos Sinos em São Leopoldo alcançou neste sábado (11) a maior marca de 2020, chegando em 5 metros. Com a previsão de tempo instável nos próximos dias, a Defesa Civil de São Leopoldo está orientando as comunidades que residem em áreas de risco a desocuparem as casas e buscarem abrigo seguro. O nível está 2,5 m acima do normal e a água já cobriu alguns pontos da rua da Praia (Rio dos Sinos). Outro local onde a água começou a atingir a via é a rua das Camélias (Pinheiro).

Segundo a Defesa Civil do Estado, até o final da manhã deste sábado 5.108 pessoas precisaram deixar suas casas no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas dos últimos dias, que atingiram várias cidades. Em São Leopoldo, até a tarde deste sábado, duas famílias haviam deixado suas casas para se abrigarem em residências de familiares. Uma reside na rua da Praia e a outra no loteamento São Geraldo, bairro Feitoria. As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão caso a situação evolua e haja necessidade de abrigamento, utilizando locais na própria comunidade.

Considerando os altos índices pluviométricos na bacia do Sinos nos últimos dias, que em Campo Bom o nível ainda está elevado, que seguem as previsões de mais chuva no final de semana e que o lago Guaíba encontra-se alto, ainda existe a possibilidade do nível elevar mais significativamente nos próximos dias.

Abrigos

Por medida de segurança, devido à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de São Leopoldo, através Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social (SDS) e do Orçamento Participativo (Semop), está articulando alguns espaços de abrigamento para famílias que necessitarem ser realocadas, caso haja um aumento muito significativo do volume de água do rio. O objetivo é evitar reunir muitas famílias no Ginásio Municipal.

As orientações principais são: pegar todos documentos das pessoas da casa; medicamentos de uso contínuo e algumas peças de roupas. Também há cuidado com os animais, que precisam ser deixados em um local seguro.

Previsão do tempo

No domingo (12), a chuva persiste na metade norte gaúcha, área que inclui também a região metropolitana, serra e litoral norte. Na região central, a condição é de pancadas isoladas e com baixos volumes, enquanto que no sul tem sol com variação de nuvens. As temperaturas seguem amenas sem maiores oscilações.

Na segunda-feira (13), a chuva perde força e se concentra de maneira fraca apenas no extremo norte gaúcho e principalmente pela manhã. No restante do Estado tem sol com nebulosidade variável o dia todo. As temperaturas ficam mais baixas com frio mais intenso pela manhã e tardes mais amenas.

Contatos de emergência em São Leopoldo

Bombeiros: 193

Auxilio de evacuação Defesa Civil: 153 - 2200 0633 - 9932 75609 - 9892 47852

Banco do Agasalho: Ginásio Municipal Celso Morbach - avenida Dom João Becker, s/n° sala 14, ou pelo telefone: 3568 7176.

Plano de Continência para Inundações da Defesa Civil de São Leopoldo

Conforme disposto no Plano de Continência para Inundações da Defesa Civil de São Leopoldo (PLACON) e considerando que o rio se encontra alto e devido ao grande acumulo de chuva na cabeceira, a Defesa Civil Municipal mantém o alerta para RISCO DE INUNDAÇÃO em primeiro momento na rua da Praia e das Camélias no bairro Rio dos Sinos.