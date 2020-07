Rio Grande do Sul tem mais de 5 mil pessoas fora de casa após as chuvas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou no final da manhã deste sábado (11) que 5.108 pessoas estão fora de suas casas em 30 municípios devido as chuvas que atingiram o Estado nesta semana. São 1.320 desabrigados (quando não há para onde ir e precisam ser removidas para abrigos públicos) e 3.786 desalojados. No final da tarde de sexta-feira (10), eram 3,8 mil pessoas nessa situação.

Em Lajeado, 300 pessoas estão desabrigadas e 400 desalojadas devido às inundações. Em São Sebastião do Caí, são 160 desabrigados e 435 desalojados. A Defesa Civil enviou 3 mil máscaras faciais, 300 tubos de álcool gel, 300 tubos de sabonete líquido e 20 protetores faciais para suporte aos moradores levados para o abrigo público em cada uma das cidades.

Foi decretada situação de emergência nos municípios de Montenegro, São Jerônimo e Arroio do Meio. A prefeitura de São Sebastião do Caí informou que entraria com o pedido de situação emergência, mas até o final da manhã desta sábado não foi confirmado.

Em Porto Alegre, uma família da Ilha dos Marinheiros precisou ser retirada do local pelos Bombeiros após a elevação das águas do Guaíba e foi alojada na casa de parentes. O nível do Guaíba na estação Caís Mauá, em Porto Alegre estava em 2,61 m nesta manhã, quando o normal é 1,2m. O Guaíba segue em elevação mesmo com o vento nordeste e a situação é de alerta com registro de inundação nas ilhas.

Foi confirmada a segunda morte em decorrência das tempestades. Na noite de terça-feira (7), em Caxias do Sul, Geisson Máximo Vitz, 34 anos, morador do bairro Reolon, morreu quando foi sua residência foi soterrada devido ao deslizamento de duas pedras grandes de um barranco. Na quarta-feira (8), Nestor Mazarolo, 73 anos, teve o veículo arrastado pela enchente do Rio Taquari em Colinas. O corpo foi localizado na tarde de quinta-feira (9).

A Defesa Civil alerta para a elevação dos rios das Bacias do Gravataí e Sinos, as quais estão sendo monitoradas pelas coordenadorias regionais de Defesa Civil em conjunto com a Sala de Situação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema-RS).

Monitoramento Hidrológico

A atualização do Monitoramento Hidrológico da Sema-RS destaca que os principais rios nas bacias da metade norte do estado já se encontram em declínio nas partes mais altas das bacias, porém seguem em inundação em alguns pontos, principalmente em áreas de várzea. O comportamento nos níveis e vazões para os próximos dias deve seguir a tendência destacada para cada ponto conforme estações descritas abaixo.

O destaque para os próximos dias deve ser nas bacias do Gravataí e Sinos, as quais devem seguir em elevação nos próximos dias em função do tempo de concentração, ou seja, tempo de deslocamento da onda de cheia destas bacias. Também preocupa muito o nível do Jacuí e também do Lago Guaíba, que apesar do vento nordeste ainda seguem em elevação e já provocam inundação nas ilhas.

A Sema-RS coloca em alerta o rio Uruguai com base nas medições das estações e na previsão do modelo hidrológico. A região do médio Uruguai (Passo São Borja) mede cotas acima do limiar de alerta e o baixo Uruguai (Itaqui e Uruguaiana) já medem cotas acima do limiar de atenção.

Neste sábado, a chuva eventualmente forte na metade norte gaúcha e no domingo (12), a chuva persiste na metade norte gaúcha ainda com potencial para temporais especialmente no noroeste. Os maiores acumulados de chuva são esperados novamente para a Serra Gaúcha, região metropolitana e litoral norte, sobretudo em bacias já afetadas pelas cheias.

Em termos de volumes não há expectativa de chuvas da mesma ordem do que foi registrado nas últimas duas semanas, a previsão é de que não ultrapassem os 50mm. A distribuição da chuva também tende a ser menos homogênea que a da última semana. No entanto, o grande destaque é para a condição atual dos rios gaúchos na região dos vales, onde os rios estão ainda em cotas de cheias e o solo está saturado e a previsão de novos volumes preocupam uma vez que toda a chuva que for registrada será transformada rapidamente em escoamento, podendo ocasionar novas elevações, principalmente nas bacias do Cai, Sinos e Gravataí.

Informações detalhadas por locais em destaque