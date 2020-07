Chuvas e enchentes já forçaram 4.585 gaúchos a sair de suas casas no RS

As inundações e enxurradas causadas pelas chuvas intensas desta semana no Rio Grande do Sul forçaram 4.585 gaúchos a deixar suas residências, segundo relatório da Defesa Civil. Em todo o Estado, os efeitos das tempestades causaram 1.210 desabrigados (pessoas que não tem onde ser alojadas e precisam ser removidas para abrigos públicos) e 3.375 desalojados (pessoas que estão em residências de parentes e amigos).

A pior situação é no município de São Sebastião do Caí , onde a cheia do Rio Caí desalojou 1.700 pessoas de suas residências e outras 160 ficaram desabrigadas e foram removidas para dois abrigos no bairro Rio Branco. A Defesa Civil entregou para o município repassar aos desabrigados 300 cobertores, 300 frascos de álcool gel, 20 protetores de face, 324 unidades de sabão e sabonete em barra, 400 pares de luvas, 10 mil máscaras simples e 2 mil peças de roupas para adultos e crianças.

A cidade também contabiliza 435 residências danificadas pela cheia. O município deve decretar emergência ainda nesta sexta-feira (10). O nível do Rio Caí atinge 11,15 metros, quando o normal são 2 metros, segundo a Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema-RS). Embora o nível ainda seja alto, representa um recuo em relação ao pico de 14,45 metros registrado às 23h da quarta-feira (8).

No Vale do Taquari, moradores de pelo menos oito municípios foram afetados pela cheia do Rio Taquari, que na manhã desta sexta-feira registrava o nível de 20,1 metros em Estrela – o normal é 12,5 metros, segundo a Sema-RS. Em Lajeado, cidade mais atingida, 300 pessoas foram removidas de suas residências e instaladas no Parque do Imigrante. Outras 400 pessoas estão alojadas com parentes e amigos.

Mortes

Segundo a Defesa Civil, as tempestades desta semana causaram duas mortes no Estado. Na noite de terça-feira (7), em Caxias do Sul, Geisson Máximo Vitz, 34 anos, morador do bairro Reolon, morreu quando foi sua residência foi soterrada devido ao deslizamento de duas pedras grandes de um barranco.

Na quarta-feira (8), Nestor Mazarolo, 73 anos, teve o veículo arrastado pela enchente do Rio Taquari em Colinas. O corpo foi localizado na tarde de quinta-feira (9).