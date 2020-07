Decreto aumenta restrição à circulação de pessoas em Caxias do Sul

A Prefeitura de Caxias do Sul publicou novo decreto na tarde desta quinta-feira (9), revogando e alterando itens de disposição anterior para evitar aglomerações em função da pandemia de coronavírus. Uma das decisões é a autorização para que supermercados e similares e lojas de rua voltem a funcionar aos domingos, já a partir deste fim de semana.

A medida foi tomada após avaliação junto ao sindicato da categoria sobre os efeitos do fechamento nos dois últimos domingos. De acordo com exposição dos dirigentes da entidade representativa do setor, houve grande aglomeração de clientes nos dois sábados, com formação de longas filas.

A liberação para abertura, das 7h às 21h, como nos demais dias da semana, vem acompanhada da determinação de somente permitir o acesso individual de pessoas no ambiente. Ou seja, haverá proibição para grupos, familiares e acompanhantes, salvo em casos imprescindíveis. Esta restrição passa a valer no município a partir deste decreto para todos os dias da semana.

As lojas de shoppings permanecem fechadas aos domingos. Somente será liberado o serviço de tele-entrega e pegue e leve na praça da alimentação. Restaurantes localizados fora da estrutura principal dos shoppings poderão abrir. Os estabelecimentos comerciais de qualquer natureza serão responsabilizados caso não contenham o distanciamento de clientes se houver formação de filas. Parques e praças serão totalmente fechados no final de semana, com proibição, inclusive, de caminhadas e corridas.

A Prefeitura também confirmou mais oito leitos de Unidade de Terapia Intensiva do Sistema Único de Saúde no Hospital Geral, os quais já estão disponíveis. Os leitos foram abertos custeados unicamente pela Administração Municipal. Cada leito tem o valor de R$ 2.629,78 por dia. Dessa forma, de 34 leitos adultos SUS o Município passou a contar com 65, aumento de 91%. Dos 34 leitos, 21 ainda são custeados apenas pela Prefeitura, totalizando mais de R$ 1,7 milhão por mês.