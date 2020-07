Rio Guaíba sobe para 2,32 metros

O nível do Rio Guaíba segue subindo e atingiu, na manhã desta sexta-feira (10), 2,32 metros no Cais Mauá no centro de Porto Alegre, informa a Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (SEMA-RS), que faz o monitoramento das cheias no Estado. O nível normal no local é de 1,2 metro.

Segundo a Sema-RS, houve elevação moderada durante a última noite e madrugada. A virada do vento para Nordeste a partir dessa sexta-feira deve colaborar para o escoamento, mas a situação ainda demanda alerta.

De acordo com a MetSul Meteorologia, ao atingir 2,32 metros o Guaíba está oficialmente em cheia. Com este nível já ocorrem alagamentos nas ilhas das Flores e do Pavão, e podem aumentar se as águas seguirem subindo.

Outro ponto de preocupação está em São Borja, onde o Rio Uruguai já atinge 8,82 metros., quando o normal é 2,5 metros. Segundo a Sema-RS, a elevação do rio deve seguir nas próximas horas. Já há relatos de inundação e, segundo a Defesa Civil do Estado, há quatro famílias removidas até o momento no município.