Mais de 4,2 mil pessoas seguem fora de casa devido à chuva no Rio Grande do Sul

Mais de 4,2 mil gaúchos seguem desabrigados e desalojados após os episódios de intensas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul com a passagem de um ciclone extratropical na terça e quarta-feira. Na tarde de quarta, eram 3.020 pessoas fora de casa. De acordo com atualização da Defesa Civil do Estado no fim da tarde desta quinta (10), são 1.192 pessoas desabrigadas e outras 3.096 desalojadas em 25 municípios gaúchos.

São Sebastião do Caí, na região Metropolitana, e Lajeado, no Vale do Taquari, são as cidades com o maior número de pessoas afetadas. As famílias atingidas foram levadas para abrigos e algumas estão em casas de vizinhos ou familiares. São 1.872 pessoas fora de casa em São Sebastião do Caí e 700 em Lajeado.

O Serviço Geológico do Brasil, que monitora a cheia no Estado, indica que o nível nas bacias dos rios Caí e Taquari estão caindo, embora permaneçam em conta de inundação após atingirem os picos de cheia. Em Muçum, o rio Taquari está em alerta.

A Defesa Civil emitiu um segundo alerta nesta quinta-feira para possibilidade de inundações em Triunfo, São Jerônimo, Charqueadas e Eldorado do Sul (Bacia do rio Jacuí). O alerta válido para as próximas 48h. Mais cedo, o órgão já havia avisado sobre o risco nos municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo e Sapucaia do Sul.

Em São Borja, o rio Uruguai entrou em cota de alerta e a prefeitura iniciou a remoção de quatro famílias ribeirinhas.

Famílias foram removidas em São Borja após cheia do rio Urguai. Foto Defesa Civil/Divulgação/JC