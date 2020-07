Rio Grande do Sul está em estado de alerta para inundações

A forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul entre terça (7) e quarta-feira (8), em decorrência de um ciclone extratropical, deve continuar tendo reflexos nos próximos dias. O nível do Guaíba, que já estava alto em virtude do ciclone-bomba que passou pelo Estado há duas semanas, aumentou ainda mais e pode causar impactos como enchentes e inundações em Porto Alegre. De acordo com alerta emitido pela Defesa Civil estadual nesta quinta-feira (9), os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia do Sul também devem permanecer atentos.

O excesso de chuva registrado nos afluentes do Guaíba, como o Jacuí, o Taquari, o Gravataí e o Taquari-Antas deve começar a escoar entre o final desta semana e início da próxima. Na noite de quarta-feira, o Guaíba chegou a 1,91 metro. De acordo com a MetSul Meteorologia, chegando a 2,15 metros, já é o suficiente para alagar a região das Ilhas. Em sua conta no Twitter, a empresa fez um alerta: "Todos os dados de rios contribuintes, o histórico de cheias e as condições do tempo esperadas para os próximos sete dias sugerem cheia muito significativa do Guaíba".

Nesta quinta-feira, o nível estava em 2,08 metros, e a estimativa da empresa é de que os alagamentos comecem entre esta sexta-feira e o final de semana. "Primeiros alagamentos nas ilhas de Porto Alegre devem começar nas próximas horas. A MetSul reitera que o nível do Guaíba deve subir mais, e o pico da cheia ainda levará dias, devendo ser de grandes proporções e potencialmente histórico".

rio Taquari registrou a terceira maior cheia da história em mais de seis décadas Em virtude da forte chuva do início desta semana, o. A preocupação com isso está ligada ao fato de o Taquari desembocar no Jacuí, que é um dos principais contribuintes do Guaíba.

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que monitora o comportamento nas bacias e nos rios Caí e Taquari, o pico da cheia em São Sebastião do Caí chegou a 14,04 metros na noite de quarta-feira. Durante a madrugada de quarta para quinta-feira, o nível do rio desceu 60 centímetros no município. Essa é a sexta maior cheia registrada na cidade.

Em Montenegro, o rio continuou subindo nas últimas horas, sendo a cota atual de 8,14 metros. Já na bacia do Taquari, os rios também estão em situação de vazante. Em Encantado, a previsão é de o rio descer nas próximas horas até 14,28 metros. Em Estrela e Lajeado, o nível deve descer até 26,52 metros. Em Muçum, o rio deixou a cota de inundação nesta quinta-feira e está regredindo ao nível de 13,98 metros.

Em decorrência disso, a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta laranja de inundação, considerando a possibilidade de o evento acontecer ainda neste final de semana. Conforme o documento, o risco ocorre em razão de "os principais rios e bacias da metade Norte do Estado encontrarem-se em declínio nas partes mais altas, podendo vir a afetar as comunidades ribeirinhas do bairro Arquipélago", diz o alerta.

Segundo o morador da Ilha das Flores, Aneci Domingos, as comunidades que compõem a região das Ilhas já estão se preparando para a possibilidade de alagamentos, enchentes e inundações. "Estamos controlando e monitorando a situação, já estamos bastante acostumados com essas coisas e sabemos que a água ainda vai descer bastante, podendo nos atingir fortemente".

Apesar de registrar tempo firme nesta sexta-feira (10), no final de semana o tempo deve ser de chuva no Estado, acendendo um novo alerta para a possibilidade de os rios continuarem subindo. A preocupação maior da MetSul é o acúmulo de chuva se somar aos já carregados afluentes dos rios que chegam ao Guaíba.