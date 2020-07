Tendas em PAs e hospitais realizam atendimento e testagem para Covid-19 em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Tendas externas para atendimento a pacientes com suspeitas de Covid-19 instaladas nas proximidades dos pronto-atendimentos (PA) e hospitais da Capital passaram a ser mais procuradas em junho. Disponíveis desde o final de abril, as tendas buscam evitar a circulação de pacientes com suspeita da doença nesses locais. Pessoas que estiverem com sintomas como febre, dor de garganta, tosse ou falta de ar, podem ir em uma das seis tendas espalhadas pela cidade para atendimento mais rápido e seguro. A partir da avaliação dos sintomas, os pacientes são testados e orientados.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza três tipos diferentes de testes para Covid-19. Se o paciente estiver apresentando sintomas há menos de sete dias, utiliza-se o teste PCR e, após a coleta, recebe a orientação de esperar o resultado em casa, cumprindo as medidas de isolamento. O resultado sai em até quatro dias úteis, e as equipes de Atenção Primária da SMS ficam responsáveis por avisar o paciente por meio do WhatsApp da ouvidoria e por monitorar o estado clínico.

Caso a pessoa esteja com sintomas há mais de sete dias, é realizado o teste rápido de sangue (antígeno) - o mais utilizado nas últimas duas semanas. O exame garante diagnóstico rápido e é destinado para pacientes com sintomas mais agudos. Em 30 minutos, ele fica sabendo se está ou não com Covid-19 e já é encaminhado para internação ou recebe outras orientações.

"As tendas são divididas em mais de um ambiente, então o paciente que está esperando o resultado do teste antígeno ou em observação, fica separado dos outros para minimizar os riscos de contaminação dentro das tendas", explica a diretora de Atenção Primária à Saúde da SMS, Diane Moreira do Nascimento.

A SMS adquiriu 4.550 testes antígenos no final de junho. A ideia é que esses testes sejam aplicados nos PAs, nos hospitais e nas tendas para evitar o bloqueio de leitos e a longa espera pela confirmação da doença para casos mais graves. "As tendas garantem atendimento mais rápido e minimizam o risco de contaminação porque as pessoas são atendidas em locais diferentes. Até julho, pretendemos ter mais quatro tendas de coletas de exame e uma tenda de atendimento em uma área mais central da cidade", afirma Diane.

Locais que realizam o teste para a Covid-19