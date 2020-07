Rio Grande do Sul deve ter geada nesta sexta-feira

O ciclone do início da semana trouxe o frio para o Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (10), uma massa de ar seco e frio deve promover a formação de geadas em áreas isoladas do Estado.

O amanhecer deve ser gelado nas regiões da Campanha, Serra, Sudeste, Alto Jacuí e Aparados. Os termômetros devem marcar temperaturas negativas, com mínima de -2°C, segundo a previsão da MetSul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que as regiões da Campanha, Centro e Nordeste são favoráveis à formação de geada.

Durante à tarde o Estado descongela. Com tempo seco e gradativa elevação térmica, as regiões devem atingir máximas de 20°C, de acordo com a Metsul. Já Porto Alegre amanhece com mínimas de 6°C, e deve chegar aos 19°C à tarde.