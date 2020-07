Rodovias estaduais da Serra e do Vale do Taquari seguem com interrupções

O trânsito nas rodovias estaduais no Rio Grande do Sul segue com interrupções causadas pela chuva. Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirma que, nesta quinta-feira (9), há apenas um bloqueio parcial em vias federais, na cidade de Estrela, região do Vale do Taquari, entre os quilômetros 354,1 e 356 da BR-386.

A PRF acrescenta que a interdição no trecho ocorreu devido ao nível crítico de água de um arroio, e o trânsito acabou sendo interrompido no sentido Porto Alegre x interior e desviado para a pista contrária (interior x Porto Alegre).

Quanto às rodovias estaduais, na área do 3º Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), que cobre a área da Serra Gaúcha, o quilômetro 39,5 na ERS-448 estava totalmente interrompido. Nos quilômetros 5 e 9 na ERS-826, rachaduras no asfalto bloqueavam a rodovia totalmente.

No km 7 da ERS-124, que compreende o município de Pareci Novo, um alagamento causava a interdição da via. Na ERS-443, bloqueada totalmente no km 10

No Vale do Taquari, região do 2ºCRBM, eram quatro interdições totais, sendo duas em trechos da ERS-129 (quilômetros 47 e 12) e duas na ERS-130 (quilômetros 30 e 54). Ambas as vias registravam acúmulo de água na pista.