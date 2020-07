Cidades gaúchas seguem em alerta para alta dos rios após as fortes chuvas

O fim das chuvas nas regiões que na quarta-feira (8) enfrentaram um dia de caos com a cheia dos rios, deixando quase 3 mil pessoas desalojadas , não significa necessariamente calmaria a partir desta quinta-feira (9). Cidades nas partes baixas das bacias dos rios do Sinos e Gravataí, de acordo com a Defesa Civil, principalmente,e podem inclusive registrar alta nos níveis, segundo o Monitoramento Hidrológico feito pela Secretária Estadual do Meio Ambiente (Sema). A secretaria indica que a condição de alerta de inundação segue para as bacias e sub-bacias da metade norte do Estado, com destaque para Ijuí, Pardo, Taquari-Antas, Caí, Sinos, Gravataí, Baixo Jacuí e Lago Guaíba.

Os rios Taquari e Caí, que apresentam inundações de grandes proporções, porém já começam a apresentar declínio em alguns pontos e estabilização para as próximas horas. De acordo com a Defesa Civil, o alerta está mantido em diferentes cidades porque a água que desce das cabeceiras, na Serra, pode manter esse movimento de cheia na parte baixa por até 72 horas.

Na noite desta quarta, mesmo após a chuva, São Sebastião do Caí, por exemplo, registrou elevação no nível do Rio Caí, o que estabilizou apenas na manhã de hoje, com pequena redução. De acordo com a prefeitura, o rio alcançou 14,45 metros às 23h, ante um nível normal próximo de 2,5 metros.

Em Lajeado, o Rio Taquari estabilizou, mas segue em situação preocupante. Segundo a Defesa Civil, os principais rios nas bacias da metade norte do estado já se encontram em declínio nas partes mais altas das bacias, porém seguem em inundação em alguns pontos, principalmente em áreas de várzea. O comportamento nos níveis e vazões para os próximos dias deve seguir a tendência destacada para cada ponto conforme estações descritas abaixo.

De acordo com monitoramento da Sema, o grande foco de atenção para os próximos dias deve ser nas bacias do Gravataí e Sinos, com elevação em função do tempo de concentração e deslocamento da onda de cheia destas bacias, segundo a Defesa Civil. Abaixo, veja a situação dos rios monitorados pela secretária na manhã desta quinta-feira.

Monitoramento Hidrológico da Sema