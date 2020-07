Rio Grande do Sul tem quase 3 mil desalojados após chuva intensa

intensas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul Mais de 3 mil pessoas enfrentam problemas no Estado devido àsentre a terça-feira (7) e a tarde desta quarta-feira (8). Segundo a Defesa Civil, eram 780 pessoas desabrigadas e outras 2.239 desalojadas até as 17h desta quarta. Uma pessoa morreu.

Em Lajeado, no Vale do Taquari, 48 famílias foram levadas para o Parque do Imigrante. A cheia do rio Taquari atingiu diversas ruas centrais da cidade. São 208 pessoas desabrigadas no município.

Em São Sebastião do Caí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, são 1827 pessoas atingidas, sendo 1,7 mil desalojadas. O município também registra 435 residências danificadas.

Maquiné, Estrela, Ijuí, Santa Teresa, Candelária, Caxias do Sul, Espumoso, Rolante, Cidreira, Bom Jesus, Pedras Altas, Colinas, Muçum, Encantado e Arroio do Meio completam a lista de cidades com pessoas prejudicadas pela chuva.

volume total de chuva de 123,4 milímetros em dois dias Em Porto Alegre, a Defesa Civil municipal contabilizou, o equivalente à média esperada para todo o mês de julho. A Capital teve transtornos no trânsito, acúmulos de água, queda de árvores e postes e semáforos estragados.

passagem de um ciclone extratropical e a precipitação elevada de chuvas desde o fim de semana elevaram consideravelmente os níveis dos rios no Estado. A previsão do Serviço Geológico do Brasil, que monitora a cheia no Estado, era de que o rio Caí chegasse ao patamar de 13,14 metros no fim da tarde em Em São Sebastião do Caí. O rio passou a cota de inundação já na madrugada desta quarta-feira e continuava subindo. Em Montenegro, o rio Caí ainda não havia atingido a cota de inundação (de 6 metros), mas a previsão diz que o nível pode chegar aos 6,84 metros no fim do dia. Na bacia do Taquari a previsão é de o rio continuar subindo nas próximas horas em todos os pontos.