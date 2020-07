Rodovias da Serra são liberadas após quedas de barreira e alagamentos

bloqueios nas principais vias ciclone O grande volume de chuva entre esta terça e quarta-feira (8) causoudo Rio Grande do Sul nesta manhã. Oque atingiu o Estado gerou acúmulo de água nas estradas, além de quedas de barreira e árvores.

Os trechos da BR-116 de Caxias do Sul, que registraram queda de barreira, foram liberados. A divisa de Veranópolis e Bento Gonçalves, no quilômetro 193 da BR-470, também tem trânsito livre.

O quilômetro 202 da BR-470, em Bento Gonçalves, permanece interditado parcialmente. A BR-116, em São Marcos, tem dois pontos de interrupção: um bloqueio total no quilômetro 129,5 e parcial no quilômetro 99, na serra do Rio das Antas, com duas faixas interditadas.

Os três trechos registraram queda de barreira nesta manhã. A PRF ainda não tem previsão de liberação.

Diversos trechos da ERS-130 seguem bloqueados. Os quilômetros 54, em Cruzeiro do Sul, e 85, em Arroio do Meio, registram interdição total por água sobre pista. Já o quilômetro 71 da ERS-239, em Rolante, foi liberado às 11h. As demais rodovias seguem interditadas.