BR-470 e BR-116 têm trechos com bloqueio total na Serra

Atualizada às 9h35min.

O grande volume de chuva no Estado na madrugada desta quarta-feira (8) levou ao bloqueio total de alguns trechos das rodovias BR-470, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, e BR 116, na altura de São Marcos. Houve também duas quedas de barreira na BR-116 próximo a Caxias do Sul e uma na BR 470 em Bento Gonçalves - os trechos estão parcialmente interrompidos. Há, ainda, outros nove bloqueios totais de rodovias estaduais de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Na RSC-377, em Cruz Alta, uma ponte cedeu e há bloqueio total - com desvio entre Panambi e Carazinho. Também estão totalmente bloqueadas as rodovias ERS-130 em Venâncio Aires, ERS-129 na altura de Encantado e de Colinas e ERS-239 em Rolante devido ao grande acúmulo de água sobre a pista.

Na ERS-129, no município de Muçum, há bloqueio devido a queda de uma barreira. Na ERS-448, próximo a Farroupilha, o asfalto cedeu e o fluxo também está interrompido. Já na VRS-826, em Alto Feliz, dois pontos foram interditados devido a rachadura no asfalto.

A BR-470 está com o trânsito totalmente interrompido no km 193 devido ao grande volume de água junto à Ponte Ernesto Dornelles (sobre o Rio das Antas), que liga Bento Gonçalves a Veranópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as chuvas que caem ininterruptamente há várias horas causaram alagamento e queda de árvores em vários pontos da rodovia.

As condições de circulação são ruins, com dificuldades para todos os veículos. Equipes do DNIT já foram acionadas para avaliação das cabeceiras da ponte e das encostas, que já se encontram bastante encharcadas, oferecendo risco de deslizamento.

Veja os dados atualizados das rodovias federais no Rio Grande do Sul:

1. Divisa de Veranópolis-Bento, km 193 da BR-470, na ponte, permanece bloqueio total, devido a alagamento.

2. Bento Gonçalves, Km 202 BR-470, interrupção parcial, devido a queda de barreira.

3. São Marcos, BR-116, km 129,5, bloqueio total por queda de barreira, sem previsão.

4. Caxias do Sul, BR-116, km 154, parcialmente interrompido(queda de barreira).

5. Caxias do Sul, BR-116, km 165, parcialmente interrompido(queda de barreira).

Fonte: PRF