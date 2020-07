Chuvas causam morte e desabrigam famílias no Rio Grande do Sul

A tempestade que atingiu vários municípios do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (7) causou uma morte em Caxias do Sul. Um homem, identificado como Geisson Máximo Vitz, 34 anos, foi soterrado e faleceu em decorrência do deslizamento de duas pedras grandes sobre sua residência, no bairro na rua Adelaide da Silva, bairro Reolon. O corpo foi resgatado pelos bombeiros por volta das 22h20. Outra vítima (mulher) foi resgatada dos escombros com vida e encaminhada ao Hospital Pompéia.

Segundo a Defesa Civil, as chuvas desta terça-feira desabrigaram 276 pessoas e desalojaram 64, forçando um total de 340 pessoas a deixarem suas residências em ao menos cinco municípios. A pior situação foi em Lajeado, no Vale do Taquari, onde 40 famílias (160 pessoas) foram removidas para o Parque do Imigrante. A cheia do Rio Taquari, que atingiu diversas ruas da área central do município, interrompeu o tráfego de veículos e pessoas, e transformou o Parque dos Dick em um lago, próximo das 7h30min desta manhã. Foram interrompidas pela água algumas das principais ruas da cidade, como Santos Filho e Alberto Torres, noa região central e nos bairros Hidráulica, impedindo o acesso à BR-386 pela ponte seca que leva até a rodovia.

Em São Sebastião do Caí, 27 famílias (91 pessoas) foram abrigadas no ginásio Rio Branco. No total, a Defesa Civil contabilizou, no município, 320 danos a residências causados pelo temporal e pela cheia do Rio Caí. Já em Santa Rosa, no Noroeste, a inundação de dois arroios (Pessegueiro e Pesseguerinho), forçou o alojamento de 25 pessoas no Ginásio Liminha.

Em São Sebastião do Caí, famílias foram abrigadas em um ginásio. Foto: Prefeitura de São Sebastião do Caí/Reprodução/JC

Em Santa Teresa, na Serra Gaúcha, e em Ijuí, no Noroeste, 32 pessoas foram desalojadas em cada município, tendo sido removidas para casa de parentes e amigos.