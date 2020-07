Coronavac: 800 voluntários vão fazer testes da vacina em Porto Alegre

A chance de êxito da Coronavac é elevada #JCExplica. Oitocentos voluntários vão testar em Porto Alegre uma das vacinas em desenvolvimento no mundo contra o novo coronavírus, a Coronavac. O Centro de Pesquisa Clínica (CPC) do Hospital São Lucas (HSL) da Pucrs foi incluído no grupo de instituições que vai fazer os testes com o Instituto Butantan e o laboratório chinês, que lidera a pesquisa., devido aos resultados nas primeiras fases de testes, destacou o o infectologista Fabiano Ramos, do HSL, em entrevista em vídeo ao

Ramos informou, por meio de nota, nesta segunda-feira (6), já foi dado o iniciou aos trâmites legais de contrato e avaliação do projeto no comitê de ética do CPC. Nesta segunda, o governo paulista, que vem divulgando o andamento da iniciativa, comunicou que os testes devem começar até o fim do mês. Serão 9 mil voluntários em 12 centros de pesquisa.

"O HSL já organiza a sua equipe multidisciplinar, que deve ser ampliada, bem como a preparação de um ambiente especial para atender estes testes clínicos", esclareceu o infectologista. A expectativa é que as doses - duas por voluntários -, sejam aplicadas por dois meses. Ramos avalia que a medicação possa ser produzida para atender a população entre março e abril e o inverno de 2021.

O público prioritário dos testes deve ser de profissionais da saúde. "Importante salientar que cada centro no País vai funcionar com cronogramas diferentes”, ressalta o coordenador do centro no HSL. Os voluntários receberão a aplicação de duas doses da vacina ou placebo, segundo o infectologista.

