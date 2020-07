Volta da chuva com novo ciclone acende alerta para cheias de rios no Rio Grande do Sul

atuação de um novo ciclone extratropical Os altos volumes de chuva registrados em algumas regiões do Estado no fim de semana acenderam alerta para os níveis dos rios. Isso porque aprevisto para esta terça-feira deve trazer chuvas expressivas, elevando o risco de cheias. As bacias do Sinos, Caí, Gravataí, Taquari e Ijuí são as que mais preocupam, de acordo com a Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

De acordo com balanço mais recente do órgão, os maiores volumes foram registrados nas bacias Ijuí, Alto Jacuí, Taquari-Antas e Sinos, com volumes entre 50 e 70mm. A chuva colocou em condição de alerta as bacias do Caí, Ijuí, Sinos e Gravataí. Já a bacia Taquari-Antas está em estado de atenção.

Na tarde desta segunda-feira (6), o nível do Rio dos Sinos chegava à marca de 4,22m, acima do nível de normalidade (média de 2,00m a 2,50m). A Defesa Civil de São Leopoldo emitiu alerta de risco de inundação e vendavais, principalmente nas ruas da Praia (Rio dos Sinos) e das Camélias (Pinheiro).

O boletim da Sala de Situação chama atenção para volumes elevados de chuva. São esperados 80mm para o Vale do Sinos e rajadas de vento que variam entre 70 km/h a 80 km/h, podendo ser mais intensas na faixa leste (Região Metropolitana, Litoral e Serra).