Novo ciclone atingirá o Rio Grande do Sul a partir desta terça-feira

Um novo ciclone atingirá o Rio Grande do Sul entre esta terça e quarta-feira (8). Desta vez, a maior preocupação é o grande volume de chuvas.

O centro de baixa pressão migra do Paraguai e chega no Estado nesta terça-feira (7), na Leste gaúcho. Segundo o alerta da MetSul, o efeito climático não será do tipo "bomba", como foi o anterior, e portanto não terá tanta intensidade. Ainda assim, meteorologistas enfatizam que há riscos relevantes.

A maior ameaça deste ciclone, ao contrário do anterior, é a alta precipitação. A MetSul alerta para o risco de temporais isolados com raios, vento forte e granizo em diversos pontos do Estado.

Os acumulados de chuva na grande parte da Metade Norte, região mais atingida, devem ficar entre 100 e 150 mm nos próximos dois dias. Algumas localidades podem superar a marca, registrando níveis de precipitação superiores a um mês em 24 horas.

As localizações de maior preocupação pelas chuvas são as Missões, Planalto, Serra, Porto Alegre e região metropolitana e o Litoral Norte. Na quarta-feira (8), a precipitação deve aumentar no Sul do Estado, quando o vórtice do ciclone chegar na região.

A MetSul prevê alagamentos, possibilidade de transbordamento de arroios e córregos, deslizamentos de terra e queda de barreiras em rodovias, principalmente na região da Serra.

A elevação do nível de rios é alarmante. Com as chuvas da semana anterior, os rios já estão altos. Outro episódio de chuva volumosa traz junto o risco de cheias e enchentes.

A nascente do Jacuí, na região Norte, e bacias como as do Taquari-Antas, Caí, Sinos e Paranhana devem registrar grande volume de chuvas. A vazão de todas escorará para o Guaíba, em Porto Alegre, dias depois.

Os ventos não terão a mesma força do ciclone anterior. As rajadas mais fortes devem ficar entre 60 km/h e 80 km/h, mas podem chegar perto ou passar de 90 km/h em alguns pontos. A MetSul alerta para queda de árvores e galhos, assim como problemas no serviço de luz em menores proporções.

Ao fim do episódio, no final de quarta-feira, as temperaturas devem começar a cair. Segundo o boletim meteorológico da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), uma massa de ar frio oriunda da Argentina deve afetar todo o Rio Grande do Sul.

Na capital gaúcha, no noroeste e no litoral, as temperaturas devem ficar abaixo de 8°C. Mínimas de 3ºC devem ser registradas nas regiões da campanha e nas zonas Sul, Oeste e Central. As Coxilhas e a Serra devem ficar abaixo de 0°C. Geadas intensas devem atingir boa parte do Estado.