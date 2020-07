Com alta na inadimplência de até 177%, Pucrs anuncia pacote para estudantes

Com 35 mil alunos, incluindo aqueles matriculados em cursos de pós-graduação, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) viu os índices de inadimplência darem um salto em meio à pandemia. Nos meses de abril, maio e junho, em comparação aos mesmos meses do ano anterior, o crescimento foi de 12%, 60% e 177% respectivamente.

A queda, que comprometeu fortemente a geração de caixa da universidade, mas que também é reflexo do baque na renda dos estudantes e suas famílias, levou a instituição a anunciar um pacote de medidas para evitar a evasão dos alunos e, ao mesmo tempo, permitir que sigam estudando mesmo inadimplentes. As ações abarcam tanto quem já está inadimplente quando quem deve ficar ao longo do próximo semestre, de acordo com a Pucrs.

“Cada família tem uma realidade particular e uma medida única não contemplaria a todos. Temos feito atendimentos personalizados desde o início da pandemia porque não admitimos que os estudantes, ou quem já tinha planos de ingressar na instituição, abandone esse plano por problemas financeiros”, explica o reitor da universidade, Irmão Evilázio Teixeira.

A universidade acrescenta que apesar da elevação da inadimplência manteve grande parte de suas atividades, em especial aquelas relacionadas aos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Porém, boa parte dos cursos de especialização e de extensão foi adiada, o que acabou tendo impacto financeiro relevante.

Além disso, houve suspensão total ou parcial das atividades de unidades complementares, como Parque Esportivo, Centro de Eventos, Museu de Ciência e Tecnologias, Clínica Odontológica, entre outros serviços, comprometendo as receitas de forma bem mais significativa do que as despesas. O cenário levou à redução de investimentos, mas mantendo projetos estratégicos em andamento e o funcionamento das estruturas e serviços que podem ser feitos remotamente. Quanto à evasão, até o momento, permanece estável se comparada a semestres anteriores. Quanto ao ingresso para 2020/2, não houve suspensão de cursos.

Abaixo, veja algumas medidas adotadas

Não bloqueio da matrícula: a Universidade não está realizando cobrança ativa e todo estudante matriculado, independente de pendências financeiras do período da pandemia, pode se rematricular. Historicamente as pendências sempre foram negociadas antes desta liberação. Desta vez, ciente da complexidade da situação particular de cada estudante, a instituição adaptou o processo.

Flexibilização do pagamento e parcelamento: o estudante paga o valor que é possível dentro de suas condições no momento e, ao final do semestre, poderá negociar o saldo sem juros ou qualquer tipo de encargo.

Crédito educativo especial: para quem não consegue arcar com as parcelas integrais das mensalidades ao longo do próximo semestre existe a possibilidade de utilização de um modelo de crédito educativo, disponibilizado no contexto da pandemia, com a possibilidade de pagar 40% do valor da mensalidade enquanto estuda e continua neste patamar de valor mensal após a finalização do curso para pagar o saldo devedor (ampliando, assim o prazo de pagamento de um curso de 4 anos para 10 anos). Sem aplicação de juros, apenas a correção anual da mensalidade.

Uso de crédito educativo de forma retroativa em negociação de inadimplência: para os alunos que se encontram inadimplentes e não possuem condições de realizar o pagamento do semestre integral ou parcelamento do débito, a Universidade está flexibilizando a concessão de crédito educativo retroativo para o semestre 2020/1.

Fonte: Pucrs