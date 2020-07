Três lares de idosos de Porto Alegre estão com surto de Covid-19 ativo

Três das mais de 340 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) de Porto Alegre estão com surto de coronavírus ativo no momento. Uma delas conta com 23 casos confirmados, outra com seis, a terceira com três casos e, a última, com dois. Ao total, de maio até esta terça-feira (7), as equipes de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre já fizeram o monitoramento de 1.058 profissionais e residentes. Desses, pelo menos 51 residentes e 38 profissionais testaram positivo. A SMS está mantendo o Protocolo Operacional Padrão (POP) para conter os casos dentro dos lares.

O POP, estabelecido no final de abril, orienta as instituições a notificar as equipes Atenção Primária à Saúde sempre que houver algum caso suspeito. A partir daí, as equipes ficam responsáveis por monitorar o estado dos pacientes. Se um caso é confirmado, a SMS testa, então, todas as pessoas da ILPI em questão (residentes, profissionais da saúde e demais funcionários). Até ontem, 86 instituições realizaram algum tipo de notificação, 14 delas foram testadas e apresentaram, pelo menos, um caso confirmado.

Segundo a enfermeira e assessora de gestão da Atenção Primária à Saúde, Paula Martina Nunes, configura-se surto quando existem dois casos ativos em uma mesma instituição. Ela explica que, além dos quatro ativos agora, outros nove lares já tiveram surtos, mas que nenhum teve dois surtos. "Às vezes, alguém que tinha testado negativo aparece com sintomas, daí temos que testar novamente. Então é normal que, no meio do surto, comecem a aparecer outros positivos. Mas não aconteceu ainda de encerrarmos um surto, com todo mundo bem, e depois aparecer novos casos."

O POP já foi alterado algumas vezes desde que começou a operar. Paula conta que, no começo, a testagem de 100% da instituição não estava estabelecida. "Inicialmente, pensamos em testar os sintomáticos e isolá-los junto com os positivos. Mas, como teve um lar em que houve três casos positivos, decidimos testar todo mundo e identificamos que todos os residentes daquele lar estavam positivos. Então, a partir daí, adaptamos os fluxos do POP." A cada dois ou três dias, a SMS atualiza os dados dos ILPIs.