Porto Alegre tem pouco movimento em parques e praças após novas restrições

A prefeitura de Porto Alegre registrou redução no movimento de parques e praças no sábado (4), quando entraram em vigor novas restrições de circulação na Capital. Agentes do Escritório de Fiscalização percorreram a cidade para conferir o cumprimento das medidas. O dia de sol atraiu alguns porto-alegrenses aos espaços públicos e, mesmo com pouca circulação, a orientação foi para que essas pessoas retornassem para casa.

No domingo (5), a equipe da prefeitura seguiu monitorando o movimento. Mas o tempo chuvoso ao longo do dia parece ter contribuído para que grande parte da população permanecesse em casa.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior disse que as equipes estiveram em diferentes espaços coletivos e não verificaram casos de aglomeração. "Precisamos seguir assim pelo menos pelas próximas duas semanas e que cada cidadão tenha a consciência do quanto o distanciamento é essencial neste momento”, recomendou Marchezan Jr.

Durante a madrugada, a Orla do Guaíba foi isolada e quatro parques cercados - Germânia, Knijnik, Harmonia e Chico Mendes - tiveram seus portões fechados para o fluxo de pessoas. Em anúncio pelas redes sociais, na tarde de sexta-feira (3), o prefeito apresentou à cidade o Desafio Porto Alegre, nova campanha do governo municipal para sensibilizar, conscientizar e engajar a população em torno do aumento do isolamento social para 55% como meta de controle do coronavírus.

Também foram interditados os bolsões de estacionamentos, como o do Parque Marinha do Brasil, Largo Glênio Peres, Largo Zumbi dos Palmares, entre outros, sem registro de desrespeito ao fechamento.

A fiscalização esteve ainda em diferentes redes de supermercados. Mesmo com movimento moderado, as administrações organizaram o controle de acesso de consumidores. Em transmissão ao vivo, o prefeito Nelson Marchezan Júnior pediu o apoio dos estabelecimentos para restringir o ingressos de apenas uma pessoa por família.