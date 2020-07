Marchezan restringe vale transporte e fecha orla, academias, igrejas e salões de beleza em Porto Alegre

primeiras ações de combate ao novo coronavírus No dia que deve ser o mais duro em anúncio de medidas desde o começo da pandemia e das, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, comunicou um pacote que vai de restrições à circulação em ônibus, com bloqueio no uso de vale transporte, fechamento da Orla do Guaíba e de estacionamentos ao ar livre maiores, além de igrejas, salões de beleza e academias. Também haverá controle de fluxo em supermercados.

As medidas se devem ao aumento de internações em UTIs, com exceção da orla, que já fecha à meia-noite desta sexta-feira (3). As restrições vão valer por 15 dias. O prefeito usou o Facebook da prefeitura para fazer o comunicado. "Lamento por cada empreendedor ou atividade suspensa", comentou Marchezan, tentando se solidarizar com setores que sofrem o impacto econômico. Ele manteve um semblante fechado e tom grave na fala em transmissão ao vivo pelo Facebook.

"A velocidade (internações) aponta que estamos em um momento de perigo", definiu o chefe do Executivo municipal. Nesta sexta, são 222 pacientes nas unidades de terapia intensiva ligados à pandemia, sendo 175 confirmados para a doença e 47 suspeitos. os dois juntos representam quase 40% dos atuais internados, que somam 583 pessoas. A capacidade é de 709 leitos.

As medidas serão detalhadas em decretos e devem entrar em vigor na segunda-feira (6). O prefeito não deu certeza se o prazo será de duas semanas poderá ser prolongado por mais tempo.

bandeira vermelha do distanciamento controlado mais rigorosa e fecha boa parte das atividades A Capital está na. Nesta sexta-feira (3), o mapa prévio do distanciamento manteve a cor, mas havia expectativa de que a cidade aparecesse como preta, que é, algo próximo a um lockdown.

Uma das novas medidas será o bloqueio do cartão TRI do Vale Transporte para uso em ônibus coletivos por trabalhadores que são de segmentos que não podem abrir. A intenção é impedir que as pessoas saiam de casa para outras áreas, gerando movimento e aglomerações.

Atualmente, há fechamento de comércio e muitos setores de serviços, com permissão de funcionamento de setores essenciais e alguns segmentos de serviços não essenciais. Academias podem abrir com com um aluno por vez, mas agora e entraram nas novas regras.

Os estacionamentos de área azul, geridos pela prefeitura, serão suspensos.

Outra medida será exigir que os supermercados controlem o fluxo de clientes, para restringir a ida a lojas de um membro da família. Também vai haver limitação de um cliente por vez em ferragens.

"Precisamos segurar a contaminação nos porto-alegrenses", apelou Marchezan.

Empresários do varejo e educadores físicos protestaram na Capital Os recentes fechamentos, associados ao que prevê a bandeira vermelha, ocorreram na semana passada.

No tom de guerra contra o impacto do crescimento da pandemia e maior pressão sobre hospitais, a nova fase de medidas da prefeitura incluiu uma ferramenta digital. Foi lançado um desafio para que o isolamento social, hoje em 32% chega a 55%.