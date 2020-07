Transporte na zona sul de Porto Alegre terá reforços em linhas de ônibus e lotação

A partir desta segunda-feira (6), o transporte dos moradores da zona sul de Porto Alegre passa a contar com dois importantes reforços: a reativação da linha de ônibus Grutinha Amapá (701) e novo ramal da lotação 20.41 Jardim Vila Nova-Amapá, que passará a operar com 20 viagens por sentido.

O ônibus Grutinha Amapá terá seis viagens nos horários de pico da manhã (às 6h e 7h25min no sentido bairro-Centro e às 8h15min no sentido Centro-bairro) e da tarde (às 16h10min no sentido bairro-Centro e às 17h e 18h25min no sentido Centro-bairro). Segundo a prefeitura, a demanda de passageiros será observada e avaliada a necessidade de adição gradual de novos horários na linha.

Já a lotação Jardim Vila Nova-Amapá terá rotas a partir das 6h46min, no sentido bairro-Centro, até as 20h07min, sendo a última viagem no sentido Centro-bairro. O intervalo médio entre as viagens será de 40 minutos. O itinerário da lotação saindo do bairro começará na rua Amapá, nº 1.541, fazendo o mesmo percurso da linha de ônibus 271 Amapá - suspensa durante a pandemia- até a avenida Cavalhada, onde ingressará à esquerda na rua rua Santa Flora e, posteriormente, na rua Dr. Campos Velho, seguindo o itinerário da linha 20.4 Jardim Vila Nova, até o terminal da avenida Borges de Medeiros.

No sentido do Centro ao bairro, a linha sairá do mesmo terminal da linha 20.4 Jardim Vila Nova, na avenida Borges de Medeiros, seguindo pelo mesmo itinerário até a rua Dr. Campos Velho, onde ingressará à direita na rua Florinda, realizando o mesmo itinerário da linha 271 Amapá até o terminal na rua Amapá nº 1541.

O novo ramal de lotação irá operar em caráter especial durante o período da pandemia, possibilitando atendimento integral aos clientes que faziam o uso da linha Amapá, suspensa pela drástica redução da demanda de passageiros.

Atualmente, por conta da pandemia, a demanda de passageiros no sistema de transporte público está em 33% do total dos períodos de normalização.