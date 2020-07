Distanciamento controlado no RS: prévia mostra metade das regiões com bandeira vermelha

áreas na cor vermelha, de alto risco Virou uma expectativa grande a cada semana no Rio Grande do Sul o dia em que é divulgado o mapa das bandeiras de risco da pandemia dentro do distanciamento controlado. A prévia do novo mapa, que entra em vigor na terça-feira (7), foi liberada nesta sexta-feira (3), trazendo aumento das. Metade das 20 regiões em que o Estado foi dividido está na bandeira. A maior pressão por leitos de UTI de doentes com a Covid-19 embasa a tendência do novo mapa.

eram seis regiões As dez regiões somam 73,4% da população gaúcha ou mais 8,53 milhões de habitantes. Na rodada anterior,, que somavam 46,1% dos gaúchos. Municípios podem questionar o enquadramento até as 6h de domingo (5). Na segunda-feira (6), o Gabinete de Crise analisará os dados enviados e rodará o mapa novamente e, à tarde, divulgará as bandeiras definitivas.

As outras 10 regiões ficaram com laranja (risco médio). O Estado segue sem registro de bandeira preta (risco altíssimo), mas, pela primeira vez, nenhuma região foi classificada em amarelo.

Seis regiões tiveram piora na classificação final e, portanto, terão maiores restrições de suas atividades.Taquara registrou a mudança mais drástica: a região estava com bandeira amarela e passou direto para vermelho. Palmeira das Missões, Pelotas, Erechim e Caxias do Sul, que estavam com bandeira laranja, também migraram para vermelha. Bagé, que estavam em amarelo, foi para laranja.

Cinco regiões permaneceram sem alteração. Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Canoas mantiveram a bandeira por terem sido classificadas na cor pelo menos duas vezes no período de 21 dias.