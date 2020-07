Depois de 20 anos, Tia Carmen fecha casa noturna definitivamente

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

foram adotadas restrições devido à pandemia O Carmen’s Club, uma das boates mais conhecidas de Porto Alegre, fechou as portas para não abrir mais. O imóvel onde a casa noturna funcionou por mais de 20 anos na rua Olavo Bilac, no bairro Azenha, próximo ao Centro da Capital, está à venda. A casa está fechada desde março, quandoe o tipo de atividade foi proibido devido a aglomerações e riscos de contaminação.

Com as atividades interrompidas, o estabelecimento não teve mais receitas ligadas a atividades físicas. “O rendimento parou”, comentou Soraia Maria Saloum Rosso, proprietária da boate e mais conhecida como Tia Carmen. “Mas as despesas não.”

lançamento de streaming de vídeos eróticos Mesmo medidas que tentaram contornar a crise, como o, ainda no fim de março, não foram suficientes para vencer o “desequilíbrio da balança”, segundo a empresária. Além do negócio digital não ter dado certo, gerou uma despesa de R$ 60 mil. Os conteúdos tinham pole dance, lap dance, striptease, shows e performances e, dependendo do plano, o assinante podia ter acesso a vídeos 360 graus.

Para agravar ainda mais a situação financeira, Soraia cita que sofre ações trabalhistas de ex-funcionários, que chegam a R$ 150 mil. A dona da casa diz que pretende pagar o passivo trabalhista com parte do dinheiro da venda do imóvel.

situado no trecho revitalizado da Orla do Guaíba Soraia adianta que, após o fim da pandemia do novo coronavírus, não pretende retomar o mesmo ramo de negócios que a tornou tão conhecida na Capital. Ela é dona do restaurante Sheik Burger,

“Vou seguir no ramo da gastronomia”, garante. O restaurante segue funcionando, com tele-entrega de lanches, salgados e porções, conta.