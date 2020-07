Porto Alegre bate novo recorde de internações por Covid-19 em UTIs

Porto Alegre atingiu, nesta quinta-feira (2), mais um recorde em relação ao número de pacientes internados, com confirmação ou suspeita de Covid-19, em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). Até o início da tarde, ao menos 210 pessoas ocupavam leitos de UTI, sendo 164 pacientes confirmados com a doença e 46 suspeitos.

Conforme o balanço mais atualizado do monitoramento realizado pela prefeitura, o índice de ocupação das UTIs do município é de 81,34%, levando em consideração as internações por Covid-19 e port outras doenças. Dos 702 leitos distribuídos em 17 hospitais, 571 estão sendo utilizados.

Além do recorde nas internações gerais de Porto Alegre, os dois hospitais que são referência no atendimento a infectados pelo coronavírus continuam registrando altos índices de ocupação. O índice na UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) chegou a 84,85%, com um total de 112 pacientes internados, sendo 63 com confirmação ou suspeita da Covid-19. Já na UTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição, a lotação chegou a 93,33%, com um total de 70 pacientes ocupando leitos, sendo 41 com suspeita ou confirmação de coronavírus. Juntos, os dois hospitais somam 104 pacientes nas alas Covid-19.