MEC define protocolo para retorno das aulas nas universidades federais

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Ministério da Educação (MEC) definiu um protocolo de biossegurança para a retomada gradual das aulas nas universidades federais, como medida de prevenção à disseminação do coronavírus. A portaria, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (2), diz que o cronograma de retorno das atividades deve ser orientado pelo governo local e pelas autoridades sanitárias.

O protocolo está disponível no portal do MEC e traz orientações sobre medidas de prevenção individual e coletiva, como aferição de temperatura, limpeza e ventilação de ambientes, uso de máscara, disponibilização de álcool gel 70% e respeito às regras de etiqueta respiratória e de distanciamento social.

De acordo com o texto, deve-se considerar manter o trabalho e o ensino a distância para servidores e estudantes que fazem parte do grupo de risco, como pessoas acima de 60 anos, gestantes, lactantes e portadores de doenças crônicas. No caso de estudantes de grupo de risco, a instituição deve considerar a adoção de estratégias para reposição das atividades, após o fim da pandemia.