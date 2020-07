Frio e com chances de geada; assim será o clima na sexta-feira para os gaúchos

Ainda na esteira do ciclone-bomba que atingiu a região Sul do Brasil, a sexta-feira (3) deve ser de geada para gaúchos e catarinenses. Segundo boletim divulgado nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), exceto o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, há chance da geada aparecer em áreas isolados de ambos os Estados.

Hoje, o termômetro de Porto Alegre marcou 8,2ºC de mínima. Santana do Livramento, com 0,5 °C, foi a cidade do interior do RS a registrar a temperatura mais baixa desta manhã. Para amanhã na Capital, o último boletim do Inmet aponta céu parcialmente nublado, com a amplitude térmica variando entre 11ºC e 5ºC.