Mais de 150 mil pontos seguem sem luz no RS nesta quinta-feira

Os reflexos da passagem do Ciclone Bomba pelo Estado ainda são sentidos em mais de 150 mil casas que continuam sem luz na manhã desta quinta-feira (2). A CEEE informa que ainda há 99,6 mil clientes sem energia. A RGE contabiliza 55 mil clientes com o fornecimento prejudicado em toda a área de concessão.

A Região Metropolitana de Porto Alegre apresenta o maior número de pontos sem luz (36 mil). Em Viamão são 16 mil, em Porto Alegre, 12 mil e em Guaíba, 4 mil. O Litoral Norte tem 33 mil pontos sem luz e o Sul do Estado contabiliza 19 mil pontos. No Litoral Sul, segundo a CEEE, 6 mil locais estão às escuras e, no Centro Sul, 5,6 mil.

Mesmo assim, a expectativa da companhia é normalizar o atendimento ainda hoje. As equipes seguiram trabalhando durante a madrugada para reduzir o número de clientes desabastecidos. Ao longo desta quarta-feira, mais de 84% dos clientes já haviam tido o serviço restabelecido.

Na área de cobertura da RGE, as regiões mais afetadas são o Planalto e a Serra gaúcha. A empresa garante que segue com suas equipes totalmente mobilizadas para restabelecer o serviço. No entanto, a complexidade dos danos, a dificuldade de acesso em alguns locais, estradas fechadas e outros obstáculos dificultam o trabalho, o que pode demorar mais tempo para a normalização do serviço.

Os clientes da CEEE que ainda estiverem sem luz podem comunicar por SMS. Envie a palavra LUZ e o número da UC (que está no quadro amarelo no canto superior direito da conta) para 27307. Os clientes da RGE que precisarem entrar em contato, devem priorizar os canais site, aplicativo e WhatsApp - (51) 3539-6791.