Tempestades desabrigaram 94 pessoas e desalojaram 2237 no Rio Grande do Sul

As tempestades que ocorreram entre terça (30) e quarta-feira (1º) devido ao ciclone bomba no Oceano Atlântico deixaram 94 pessoas desabrigadas e 2237 desalojadas no Rio Grande do Sul, segundo o último boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã desta quinta-feira (2). Foram contabilizados danos a edificações em 27 municípios gaúchos, incluindo destelhamentos, alagamentos, queda de postes.

A pior situação é em São Sebastião do Caí, onde 74 pessoas foram desabrigadas e 1.150 desalojadas devido à cheia do Rio Caí. As famílias desabrigadas foram removidas para o Ginásio Centro Integrado Navegantes. Devido à pandemia de Covid-19, todos os recebidos no local tiveram a temperatura medida, receberam equipamentos de proteção individual (EPIs) e foram alojados respeitando o afastamento individual de três metros. Nesta quinta-feira, inicia o retorno das famílias do ginásio para suas casas, com o auxílio da Defesa Civil e Secretárias do município.

Em relação aos municípios que registram danos, entre os mais afetados está Iraí, na região Norte, onde 300 residências tiveram destelhamentos, afetando aproximadamente 1 mil pessoas, de acordo com a Defesa Civil.