Rios do RS seguem em elevação e condição hidrológica ainda requer atenção

As chuvas que antecederam o ciclone-bomba no Rio Grande do Sul ocasionaram elevação nos principais rios do Estado. Segundo o monitoramento hidrológico dos órgãos responsáveis e da Defesa Civil Estadual, entre os casos que merecem maior observação estão os das bacias dos Rios Ijuí, Taquari-Antas, Caí, Sinos e Gravataí.

Na bacia do Caí, o rio segue em elevação em Barca do Caí e Passo do Montenegro, e encontra-se acima dos limiares de inundação em São Sebastião do Caí, onde a tendência é de estabilização ao longo da tarde desta quarta-feira (1).

Na bacia do Taquari-Antas o nível do Rio das Antas já está em declínio, porém, o Taquari segue em elevação e acima das cotas de inundação na região de Estrela, com tendência de estabilização somente no final da tarde desta quarta.

Já os rios Ijuí e Gravataí devem seguir em elevação ao longo do dia e, provavelmente, até a quinta-feira (2), em função do tempo de concentração destas bacias, já próximas dos limiares de inundação nas estações de monitoramento.

O rio dos Sinos é outro que também deve seguir em elevação ao longo do dia e que também está acima dos limiares de inundação, principalmente nas proximidades da cidade de Campo Bom.

Segundo a Defesa Civil e a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), que realizam o monitoramento da elevação dos níveis das águas, não são previstos volumes significativos nas próximas horas, mas algumas bacias ainda seguem em elevação em função do deslocamento das ondas de cheia, de acordo com as particularidades e do tempo de concentração de cada rio.

As nove Coordenadorias Regionais da Defesa Civil estão prestando suporte aos municípios e às comunidades atingidas.