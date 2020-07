Santa Catarina registra ao menos nove mortes em decorrência do ciclone

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O ciclone bomba que atingiu a região Sul do Brasil entre a noite de terça-feira (30) e a madrugada desta quarta-feira (01/07) deixou ao menos nove mortos e uma pessoa desaparecida em Santa Catarina. Segundo o governo do Estado de Santa Catarina, as mortes foram de uma idosa em Chapecó, um homem em Santo Amaro da Imperatriz, três em Tijucas, Governador Celso Ramos (1), Ilhota (1), Itaiópolis (1) e Rio dos Cedros (1). Além de uma pessoa que segue desaparecida em Brusque.

A Defesa Civil relatou ventos de até 120km/h no Morro da Igreja, no Parque Nacional de São Joaquim. Destruição ocorreu em Palmitos (foto), no Oeste. Milhões de moradores ficaram sem sinal de telefone e internet. O governo pediu que a população fique em local seguro.

Mais de mil bombeiros militares, com o apoio de 380 viaturas, estão trabalhando para atender ocorrências, em especial quedas de árvores e placas. Já foram atendidas por volta de 1,6 mil ocorrências até a manhã desta quarta-feira. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Charles Alexandre Vieira, as equipes seguirão nas ruas para atender todos os chamados. A Defesa Civil estadual entregou lonas em diversos municípios como Garuva.