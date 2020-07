Passagem do ciclone bomba interrompe trânsito em rodovias do RS

O ciclone bomba que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada desta quarta-feira (01/07) afetou o trânsito nas rodovias gaúchas em cidades com Erechim, no norte do Estado, onde chegou a ocorrer o bloqueio total da pista na BR 153, no km 40, devido à queda de árvores. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo foi liberado ao longo desta manhã. Na mesma região, na ERS- 135, sentido Erechim a Getúlio Vargas, ainda há três pontos, de acordo com a PRF.

Na BR 116, no Km 70, em Campestre da Serra, o trecho também ficou totalmente obstruído pelos dados do ciclone bomba. Com auxílio de maquinário da prefeitura do município o tráfego de veículos também já foi retomado parcialmente, fluindo pelo acostamento. As equipes trabalharam também em problemas que dificultaram o fluxo devido a nova queda de árvore na BR 116, no km 42, em Vacaria. O bloqueio total foi necessário, ainda, em Sentinela do Sul, BR 116, km 345, mas com tráfego já fluido.

Em Nova Roma do Sul, a ERS-448, no km 24, houve interrupção total por deslizamento de base e asfalto, de acordo com Comando Rodoviário da Brigada Militar no Estado. Equipes do Grupo Rodoviário de Farroupilha atuam no local e recomendam o acesso e saída de Nova Roma do Sul somente por Antônio Prado. Na ERS- 389, no km 70, em Rondinha, seis árvores caíram sobre a pista nesta madrugada e foram retiradas com ajuda do Corpo de Bombeiros no início da manhã, com interdição ainda parcial da pista.