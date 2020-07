Ciclone bomba deixa rastro de destruição no Rio Grande do Sul

O ciclone bomba que passou pelo Rio Grande do Sul entre a noite de terça-feira (30/06) e a madrugada desta quarta-feira (1/07) espalhou um cenário de guerra por todo o Estado, com postes de energia caídos dentro das cidades, na área rural e em rodovia. Muitas estradas estão total ou parcialmente interrompidas em diferentes regiões e localidades gaúchas, em cenário que se soma a casas destelhadas e árvores arrancadas do solo, especialmente no Interior.

Além da destruição em diversas regiões do Rio Grande do Sul, o vendaval e a chuva podem ter deixado pelo menos uma vítima, em Nova Prata, na Serra. A Defesa Civil Estadual ainda aguarda perícia para confirmar a influência das condições climáticas no momento da ocorrência, que acabou causando a morte de um trabalhador da construção civil. A perícia deve atestar se o deslizamento se deu em decorrência da chuva, que favorece a instabilidade do solo.

Já no início da manhã a Defesa Civil contabilizava mais de mil pessoas desalojadas e quase 900 residências destelhadas total ou parcialmente, em cidades como Iraí, no norte do Estado, onde o vendaval danificou cerca de 300 casas. Em Cacique Doble houve danos em torno de 150 casas e queda de estrutura em três empresas, localizadas em diferentes bairros e na área rural. Na área indígena da cidade vinte famílias precisaram ir para casas de parentes na cidade devido ao alagamento. Na cidade também ocorreu a queda de árvores em diversas estradas vicinais.

Em Muitos Capões (foto) ocorreu, além de destelhamento de residências e queda de árvores e postes, a destruição de prédios públicos, entre eles o centro de eventos da cidade, junto ao Parque de Rodeio Hugo Teixeira. O local tinha espaço para até 800 pessoas. O vendaval ainda destelhou 100 casas e derrubou duas paredes do ginásio da escola municipal. Segundo o coordenador da defesa civil municipal, José William Hoffmann, a cidade está sem energia elétrica desde ontem, quando ficou sem luz e telefone, nem fixo e nem celular,que só voltou a funcionar hoje pela manhã.

No município de Vacaria, foram pelos 130 residências atingidas já contabilizadas. Em Paim Filho, de acordo com a Defesa Civil, os danos no interior do município foram desde casas destelhadas a galpões destruídos totalmente, com estradas vicinais e plantações arrasadas. Em Barracão, além do destelhamento parcial de 100 residências, o hospital municipal também foi atingido.

Em Porto Alegre, foram registradas rajadas de vento de 85 km/h na região do aeroporto Salgado Filho às 4h da manhã. Houve queda de árvores em várias regiões da capital, interrompendo o trânsito, e as sinaleiras também foram prejudicadas.