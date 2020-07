Jornal do Comércio

Ruas alagadas, bairros sem luz e caos no trânsito de Porto Alegre e de vários outros municípios gaúchos. Essas foram algumas das consequências causadas pelo "ciclone bomba" que atinge o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29), com ventos fortes e chuva intensa, segundo a MetSul Meteorologia.

Também denominado "bomba meteorológica", o evento natural acontece quando a pressão atmosférica no centro de um ciclone cai, em média, 1hPa por hora durante o dia. Ou seja, para receber essa classificação, deve ocorrer uma diminuição de 24hPa em 24 horas.

De segunda para terça-feira (30), Porto Alegre registrou grande quantidade de chuva em pouco tempo - foram 108mm até as 15h desta terça-feira. A média histórica mensal, segundo a MetSul, é de 132,7mm.

Devido ao temporal, ao menos quatro bairros de Porto Alegre - Centro, Floresta, Navegantes e São Geraldo - registraram falta de energia elétrica, o que foi solucionado pelo grupo CEEE ainda pela manhã. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), foram registrados, além de pontos de alagamento com bloqueio, acúmulos de água na via, bloqueios na via por conta da queda de árvores e diversas sinaleiras fora de funcionamento.

No Interior, a região dos Campos de Cima da Serra sofreu com os estragos. Em Vacaria, houve destelhamentos, colapso de estruturas e até um caminhão foi tombado pelo vento. Em Muitos Capões, também houve destelhamento e queda de árvores, assim como em Vacaria. Lagoa Vermelha, na Serra, e Viadutos, no Norte do Estado, registraram fortes ventos.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve prevalecer no Estado pelo menos até quinta-feira (2). Nesta quarta-feira (1º) as temperaturas devem variar entre 4ºC e 16ºC no Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva no decorrer do dia e possibilidade de chuva forte, com acumulado significativo na região Leste. Segundo a MetSul, há pequena possibilidade de neve nos Campos de Cima da Serra.

Na quinta-feira, o frio deve continuar e as temperaturas devem ficar entre 2ºC e 13ºC, com tempo nublado e possibilidade de chuva em áreas isoladas do Nordeste e do Litoral gaúcho, que pode registrar forte ressaca. Já na sexta-feira (3) o sol volta a aparecer. Os termômetros devem marcar entre -2ºC e 13ºC no Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, de acordo com o Inmet, a chuva deve durar somente até esta quarta-feira, mas há possibilidade de ventos entre 80km/h e 100km/h. As temperaturas devem variar entre 11ºC e 14ºC. Na quinta-feira, com céu parcialmente nublado, os termômetros devem marcar entre 8ºC e 12ºC, enquanto na sexta-feira, deve variar entre 5ºC e 11ºC.