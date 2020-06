Novo trecho de pista duplicada da BR-116 é liberado nesta terça-feira

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou, nesta terça-feira (30), mais 9,7 quilômetros de pista duplicada da BR-116, nos municípios de Tapes e Sentinela do Sul. Esta última entrega marca a conclusão de cerca de 40% da duplicação da rodovia.

O trecho, localizado entre o km 363 e o km 373 da rodovia, integra o lote 3 do empreendimento, que possui 211,2 quilômetros de obras de duplicação de Guaíba a Pelotas e está dividido em nove lotes construtivos. "A entrega de mais um trecho duplicado da BR-116/RS é de grande relevância, pois além de aumentar o conforto e a segurança dos usuários, esta é uma importante via de escoamento da produção brasileira até o porto de Rio Grande, fazendo também a ligação do país com o Uruguai, importante parceiro comercial”, avaliou o diretor-geral do DNIT, general Antônio Santos Filho.

Este será o quinto segmento de pista dupla da rodovia liberado somente em 2020. No ano passado, foram abertos ao tráfego outros três trechos, totalizando assim 83,7 quilômetros entregues aos usuários da rodovia. A expectativa é concluir toda a duplicação até o final de 2021.

Trechos já liberados: Até o momento, já estão em operação trechos duplicados nas cidades de Pelotas, São Lourenço do Sul, Camaquã, Turuçu, Cristal e Barra do Ribeiro.

Confira os locais liberados e o andamento dos serviços nos nove lote de obra:

Em operação:

Pelotas: 19,65 quilômetros (liberados em agosto de 2019)

São Lourenço do Sul: 12,25 quilômetros (liberados em agosto de 2019)

Camaquã: 15,1 quilômetros (liberados em agosto de 2019)

Turuçu: 7,7 quilômetros (liberados em março de 2020)

São Lourenço do Sul: 5,1 quilômetros (liberados em março de 2020)

Cristal: 9,2 quilômetros (liberados em março de 2020)

Barra do Ribeiro: 5 quilômetros (liberados em abril de 2020)

Tapes/Sentinela do Sul: 9,7 quilômetros (liberados dia 30 de junho 2020)

Evolução dos serviços nos nove lotes construtivos:

Lotes 01 e 02: km 300 ao km 325 (Guaíba a Barra do Ribeiro) e km 325 ao km 351 (Barra do Ribeiro a Sentinela do Sul/Tapes) - 67% executado

Lote 03: km 351 ao km 373 (Sentinela do Sul/Tapes) – 75,15% executado

Lote 04: km 373 ao km 397 (Sentinela do Sul/Tapes – Camaquã) - 90,97% executado

Lote 05: km 397 ao km 422 (Camaquã – Cristal) - 48,84% executado

Lote 06: km 422 ao km 448 (Cristal – São Lourenço do Sul) - 66,57% executado

Lote 07: km 448 ao km 470 (São Lourenço do Sul) - 72,67% executado

Lote 08: km 470 ao km 489 (São Lourenço do Sul –Turuçu) – 84,68% executado

Lote 09: km 489 ao km 511 (Turuçu - Pelotas) – 88,44% executado