Nova faixa especial de transporte coletivo inicia operação nesta quarta

A partir desta quarta-feira (1), usuários de ônibus de Porto Alegre terão uma nova faixa destinada à circulação viária do transporte coletivo na Capital. O novo trecho compreende a rua Barão do Amazonas e avenida João Pessoa, no sentido bairro-Centro da avenida Ipiranga. A liberação ocorre após a conclusão da sinalização da via.