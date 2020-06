Ciclone-bomba deve atingir Litoral Norte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um ciclone-bomba deverá atingir o Sul e o Sudeste do Brasil a partir de terça-feira (30) e se intensificando na (1). Segundo nota divulgada pela MetSul meteorologia na noite desta segunda-feira (29), a tempestade trará ventos de 80 km/h a 100 km/h em Porto Alegre, podendo chegar a 120 km/h no Litoral Norte. A empresa ainda adverte o risco de queda de luz e “danos como destelhamentos e colapso de estruturas.”

Comuns no inverno e em regiões de altas latitudes - como Europa, Estados Unidos e no Sudeste do Rio da Prata, abaixo de Buenos Aires, os ciclones "sugam" o ar frio, provocando uma forte queda nas temperaturas a partir de quarta-feira. Os efeitos desta "ciclogênese explosiva" também deverá ser sentida em todo litoral Sudeste, explicou o serviço de meteorologia.

ventos fortes e ressaca desde o Chuí até Florianópolis O Centro de Hidrografia da Marinha fez alerta em seu site prevendo