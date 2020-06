Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

apontou a presença do novo coronavírus na rede de esgoto #JCExplica , nesta terça-feira (30), às 19h, no Instagram Jornal do Comércio. A bióloga e doutora em biotecnologia ambiental Caroline Rigotto vai esclarecer o que significa o achado, riscos e cuidados que a população deve adotar. O estudo de um grupo de pesquisadores da Feevale queem Porto Alegre e Região Metropolitana será tema de mais uma LIVE do quadro, nestado. A bióloga e doutora em biotecnologia ambiental Caroline Rigotto vai esclarecer o que significa o achado, riscos e cuidados que a população deve adotar.

A notícia sobre a detecção de rastros do vírus causador da Covid-19, doença que virou pandemia no mundo e mobiliza ações com restrição de setores e maior demanda em leitos de UTIs, despertou a atenção e muitos questionamentos sobre eventuais riscos de contaminação.