Usuário do IPE Saúde poderá solicitar nova via de cartão de forma digital

No caso de extravio do cartão IPE Saúde, os segurados poderão solicitar uma nova via diretamente pelo site da instituição ou pelo portal rs.gov.br e recebê-lo no endereço de sua preferência. A solução, desenvolvida em parceria com a Procergs, facilita o pedido, que pode ser feito tanto pelo titular como pelos dependentes. Além disso, no momento da solicitação, já é disponibilizado o certificado provisório, que tem validade de 60 dias, enquanto perdurar a pandemia do coronavírus. Assim, o segurado pode realizar consultas e procedimentos em geral até que receba o cartão.

Uma vez emitida a nova via, as anteriores perdem a validade. No momento da solicitação, o segurado preenche o endereço em que deseja receber o cartão - que pode ser diferente daquele que consta em seu cadastro. No caso do titular do IPE Saúde, é possível solicitar cartões para si e para os demais integrantes do grupo familiar, já o dependente poderá pedir apenas o seu próprio.

O usuário receberá mensagens de SMS com as notificações sobre o andamento de seu pedido, que também poderá ser acompanhado pelo site. No caso de haver alguma inconsistência nos dados cadastrais, o usuário receberá o alerta e poderá fazer as devidas correções diretamente na plataforma.

A facilidade é destinada a pessoas que por algum motivo tiveram o cartão extraviado e necessitam de um novo (em função de perda, roubo, furto, etc). Para a primeira via do cartão é necessário encaminhamento diretamente junto ao IPE Saúde - veja mais informações no site www.ipesaude.rs.gov.br

Essa entrega faz parte da estratégia do governo do Estado de oferecer serviços digitais, por meio do portal www.rs.gov.br, para permitir que a população tenha acesso às facilidades públicas sem precisar sair de casa. Lançada em novembro de 2019, a plataforma concentra as funcionalidades oferecidas pelo Executivo, além de acesso ao governo federal e a administrações municipais.